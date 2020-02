USA: Mężczyzna aresztowany za zmuszanie partnerki do oglądania serialu

Shelton zeznała, że mężczyzna był wobec niej agresywny cały wieczór, więc zeszła do piwnicy i tam rozstawiła sobie łóżko. Mężczyzna jednak zażądał, by dołączyła do niego na górze, gdzie miał zmusić ją do oglądania serialu "Korzenie". Noye miał tłumaczyć Shelton, że w ten sposób kobieta "lepiej zrozumie swój rasizm".

Noye miał grozić Shelton śmiercią i poćwiartowaniem jej ciała, które "miał rozrzucić wokół drogi", jeśli kobieta odmówi oglądania z nim serialu.

Kiedy mężczyzna groził Shelton ta zdołała wykręcić numer 911. Operatorzy usłyszeli tylko prośbę, by się nie rozłączali - po czym mogli usłyszeć groźby, jakie pod adresem Shelton kierował Noye. Za pomocą geolokalizacji ustalono rejon, w którym znajduje się kobieta. Skierowany na miejsce patrol, po rozmowach z sąsiadami, ustalił skąd dokładnie Shelton dzwoniła.

Kiedy policjanci weszli do mieszkania pary, zastali pijanego mężczyznę, a także zapłakaną Shelton i 12-letnią córkę pary. Noye miał obrażać partnerkę nawet w momencie, gdy w mieszkaniu znajdowali się już policjanci.

Mężczyzna trafił do aresztu, z którego został po pewnym czasie wypuszczony, ale zakazano mu zbliżania się do Shelton.

Shelton i Noye, jak podaje "Newsweek", są ze sobą związani od blisko 20 lat. W przeszłości miało już między nimi dochodzić do kłótni, które kończyły się interwencją policji.

Serial "Korzenie" z 1977 roku opowiada o rodzinie Kunta Kinte - mężczyzny z Afryki, który został zniewolony i przywieziony do Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku.