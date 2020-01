Córka „El Chapo” sprzedaje piwo z twarzą ojca

Piwo produkowane przez firmę Alejandriny Guzman jest częścią marki „El Chapo 701”. Składa się już na nią między innymi linia ubrań. Należące do niej produkty nawiązują do narkotykowego króla, Joaquína "El Chapo" Guzmána, który w 2009 roku został umieszczony przez magazyn „Forbes” na 701 miejscu listy najbogatszych osób na świecie. Majątek gangstera szacowano wówczas na ponad miliard dolarów.

Adriana Ituarte, która odpowiedzialna jest za sprzedaż trunku z wizerunkiem „El Chapo” powiedziała, że jest to piwo rzemieślnicze, które zawiera 4 proc. alkoholu. - Ten prototyp jest lagerem i składa się ze słodu, ryżu oraz miodu. Dlatego jest tak smaczny - podkreśliła. Jak dodała, piwo ma być sprzedawane w barach, które w ofercie mają piwa kraftow. 355-mililitrowa butelka napoju kosztuje około 3,73 dolara.

Joaquin „El Chapo” Guzman, który przewodził meksykańskiemu kartelowi Sinaloa, był jednym z najbardziej poszukiwanych bossów narkotykowych na świecie. Niemal przez 30 lat przemycał do Stanów Zjednoczonych olbrzymie ilości kokainy, metaamfetaminy, heroiny oraz marihuany. Został schwytany w 2016 roku. Meksyk wyraził zgodę na jego ekstradycję do USA w styczniu 2017 roku. W lutym dwa lata później ława przysięgłych uznała go winnym handlu narkotykami i zlecania licznych zabójstw. 17 lipca Guzman został skazany na dożywocie i dodatkowe 30 lat więzienia przez sąd w Nowym Jorku.

„El Chapo” poza odbyciem kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, musi zwrócić 12,6 miliarda dolarów.