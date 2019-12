Kara śmierci za atak na artystów w Arabii Saudyjskiej

Do ataku w parku im. króla Abdullaha w stolicy kraju doszło w listopadzie. Uzbrojony w nóż mężczyzna wtargnął na scenę, na której występowali artyści z prawdopodobnie zagranicznej trupy teatralnej. Napastnik ranił trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobietę. Został zatrzymany w miejscu ataku.

Po ataku informowano, że stan ofiar jest stabilny. Nie ujawniono tożsamości ani narodowości zaatakowanych artystów, nie informowano też o motywach kierujących sprawcą.

Według prorządowej gazety "Okaz", napastnikiem był 33-letni obywatel Jemenu.

Park im. króla Abdullaha w Rijadzie to jedno z miejsc, w którym zorganizowano dwumiesięczny festiwal rozrywkowy i dopuszczono do publicznych występów grup artystycznych. Ruch ten miał otworzyć Arabię Saudyjską na turystykę. W ramach liberalizacji książę Mohammed bin Salman wprowadził reformy, zezwalające m.in. na organizowanie koncertów oraz ponowne otworzenie kin. Konserwatyści, w tym przywódcy religijni, krytykowali politykę władz, która, ich zdaniem, doprowadzi do utraty przez Arabię Saudyjską tożsamości.