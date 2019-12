Indie: Skazany na śmierć chce uniknąć kary. "Smog już mnie zabija" AFP

Jeden z sześciu mężczyzn skazanych za brutalne pobicie i zgwałcenie studentki w autobusie w New Delhi, zwrócił się do sądu o anulowanie kary śmierci. Tłumaczy, że zanieczyszczenie powietrza w Indiach już go zabija.