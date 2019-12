Został zwolniony. Groził szefowi bronią, żądając pieniędzy

Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze policji, którzy chwilę po zdarzeniu na ul. Dąbrowskiego w Piastowie zauważyli opisanego mężczyznę i zatrzymali go. Na poboczu drogi w pobliżu firmy, w której doszło do zdarzenia, policjanci znaleźli także broń, którą zabezpieczono do badań. Na miejsce przybyła wówczas grupa dochodzeniowo-śledcza, która zajęła się zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych.



Jak ustalono, że 44-letni obywatel Ukrainy pracował u pokrzywdzonego. - W dniu zdarzenia pokrzywdzony, podczas porannej rozmowy, zwolnił mężczyznę z pracy. Ten po kilku minutach wrócił do przedsiębiorcy i grożąc bronią zażądał pieniędzy. W trakcie szamotaniny pokrzywdzony został uderzony w twarz i przewrócony na ziemię - powiedziała podkomisarz Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Podczas zdarzenia padły trzy strzały - dwa w powietrze, trzeci możliwe, że w kierunku pokrzywdzonego, ale będzie to jeszcze ustalane w trakcie śledztwa. Najważniejsze, że nikt nie został ranny. Pokrzywdzonemu udało się uciec i powiadomić policję. Po zdarzeniu 44-latek wyszedł z firmy. Wkrótce potem został zatrzymany - dodała.



Napastnik został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem broni. Mężczyźnie grozi od trzech do 12 lat więzienia. Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.



Nie wiadomo na razie, jakiej sumy zażądał 44-latek. Policja ustala również, jak wyglądały rozliczenia finansowe między pracodawcą a podwładnym. Trwa śledztwo w tej sprawie.