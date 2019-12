USA: Strzelanina w bazie wojskowej Pensacola

Baza została zamknięta, a władze apelowały, by nie zbliżać się do bazy.

Lokalne media podają, że co najmniej 10 osób zostało zabranych do szpitala. Strzelec został zabity. Oprócz niego śmierć poniosła jeszcze jedna osoba.

To kolejna strzelanina w bazie wojskowej USA w tym tygodniu. Wczoraj marynarz amerykańskiej US Navy postrzelił trzech cywilów, pracowników Departamentu Obrony, w bazie wojskowej Pearl Harbor-Hickam na Honolulu. Zginęły trzy osoby, w tym sprawca zdarzenia.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



