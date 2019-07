Brazylia: Krwawe zamieszki w więzieniu. 16 osób pozbawionych głów

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Jedno ze skrzydeł zakładu karnego zostało zaatakowane przez członków konkurencyjnego gangu. Podczas zamieszek podpalono część więzienia.

Jak podają lokalne media, większość ofiar zginęła w wyniku uduszenia. Na nagraniach widać więźniów, którzy siedzieli na dachu budynku i wymachiwali nożami. Z zakładu wydobywał się dym.

Więźniowie wzięli do niewolni dwóch strażników. Mężczyźni zostali później uwolnieni.

Dziesięciu z 16 więźniów, którzy zostali oskarżeni o podżeganie do przemocy, zostało przeniesionych do więzień federalnych. Ponad 46 innych osadzonych zostanie przeniesionych do innych zakładów karnych.

Brazylijski system więziennictwa boryka się z problemem braku odpowiedniego dofinansowania. Zakłady karne często są przepełnione. W maju 55 więźniów zginęło podczas zamieszek w więzieniu w zachodniej części kraju. Służby poinformowały, że zamieszki wywołali rywalizujące ze sobą gangi narkotykowe.