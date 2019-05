Scheuring-Wielgus: Dymisja Lisińskiego to wielki szok

- Historia Marka Lisińskiego jest tragiczna, ale nasza reakcja musiała taka być - powiedziała w rozmowie z Onetem posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, komentując publikację dotyczącą byłego szefa Fundacji "Nie lękajcie się" i jego dymisję.

W czwartek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Lisiński miał pożyczyć 30 tys. zł od 26-letniej ofiary księdza Romana B., która dzięki pomocy jego fundacji wywalczyła milion złotych zadośćuczynienia za gwałty i tortury. Niedługo później Lisiński przysłał kobiecie list, w którym napisał, że cierpi na raka trzustki i potrzebuje pieniędzy na nowatorską terpię. Ta pożyczyła mu 20 tys. zł i 10 tys. przekazała w prezencie. Z kolei Tomasz Sekielskim, autor dokumentu "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii wśród duchownych, powiedział, że Lisiński miał być jednym z bohaterów filmu, ale za występ w nim zażądał od twórców filmu 50 tys. zł.

Lisiński wydał oświadczenie, w którym poinformował o swojej dymisji i poprosił o niełączenie jego działań z działalnością fundacji.

- To dla nas wielki szok - skomentowała w rozmowie z Onetem posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, zasiadająca w Radzie Fundacji "Nie lękajcie się". - Dowiedzieliśmy się o tym we wtorek, od jednej z ofiar. Rada Fundacji szybko zwołała posiedzenie. Musieliśmy się zjechać z rożnych miejsc. Posiedzenie odbyło się wczoraj. Trwało cały dzień, do nocy. To była szybka reakcja - przekonywała.

Scheuring-Wielgus poinformowała, że fundacja czeka na wyniki audytu. - Na 14 czerwca mamy zaplanowane spotkanie Rady i Zarządu. Wtedy zapadną ostateczne decyzje. Fundacja będzie informowała na bieżąco o kolejnych krokach - zapowiedziała.

- Historia Marka Lisińskiego jest tragiczna, ale nasza reakcja musiała taka być - dodała polityk, której w niedzielnych wyborach do europarlamentu nie udało się uzyskać mandatu. Zapewniła, że "fundacja pracuje bez zmian".

- Ciągle zgłaszają się nowe osoby, którym udzielana jest pomoc: pracuje psycholog, odpisujemy na maile. Dziś ofiary są dla nas najważniejsze. Wszystko, co robimy, robimy tylko z myślą o nich. Musimy chronić te osoby, które zgłaszają się do fundacji - powiedziała Scheuring-Wielgus.