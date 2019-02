Brexit: Brytyjska policja bez informacji o przestępcach z UE?

W przypadku twardego brexitu brytyjska policja może stracić dostęp do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), przez co nie będzie miała informacji o groźnych przestępcach przebywających na Wyspach - alarmuje Rob Price, dyrektor ACRO Criminal Records Office (biura informacji o osobach skazanych w brytyjskiej policji).

Price w rozmowie z "The Independent" ostrzega, że w przypadku brexitu bez umowy (twardego brexitu), brytyjska policja będzie "ślepa" na przestępstwa popełnione w Unii Europejskiej przez utratę dostępu do ECRIS.

- Teraz jest moment, by pomóc ludziom zrozumieć, że to nie jest coś, na co można machnąć ręką i powiedzieć "będzie dobrze" - podkreśla Price.

Price zapewnia, że policja "robi co może", aby złagodzić skutki utraty dostępu do ECRIS, ale - jak dodaje - systemu tego nie da się zastąpić. - Stracimy dostęp do tych materiałów - dodaje.

- Będziemy musieli wyjaśnić to opinii publicznej, być może będziemy musieli wyjaśnić to ofiarom i świadkom (przestępstw) - podkreśla Price.

ACRO codziennie wysyła aż 600 zapytań do ECRIS. Dwie trzecie pozyskiwanych stamtąd danych dotyczy obywateli UE. Odpowiedzi uzyskiwane są w ciągu jednego, dwóch dni. W przypadku zapytań do ECRIS przez kraje spoza UE na odpowiedź czeka się czasem ponad 100 dni, albo nie uzyskuje się w ogóle.

Według Price'a informacje te są konieczne, aby zapobiec "luce wywiadowczej" na temat potencjalnie groźnych osób. - Możemy aresztować kogoś za kradzież w sklepie, podczas gdy ta osoba w swoim kraju jest ścigana za poważniejsze przestępstwo - tłumaczy.

Dla brytyjskiej policji najkorzystniejszy byłby scenariusz w którym miałaby czas do 2020 lub 2022 roku na rozwiązanie problemu dostępu do ECRIS. Byłoby to możliwe, gdyby doszło do brexitu na podstawie umowy wynegocjowanej przez Theresę May, którą jednak odrzuciła 15 stycznia Izba Gmin.