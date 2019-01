Wójcik: Stefan W. nie mógł zostać umieszczony w Gostyninie

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odniósł się do kwestii odbywania kary przez Stefana W. mówiąc, że „nie kwalifikuje się do zastosowania ustawy o bestiach, dotyczącej sprawców niebezpiecznych przestępstw”.

Stefan W. 13 stycznia zranił śmiertelnie nożem prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilka tygodni wcześniej opuścił zakład karny. Skazany był na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za dokonanie czterech napadów.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak podkreślił w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, w kontekście odbywania kary przez Stefana W. zostały dochowane procedury. - Musi zostać spełnionych kilka przesłanek, by móc zastosować "ustawę o bestiach" - powiedział Wójcik. - Jeżeli ktoś ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną, to nie kwalifikuje się do zastosowania "ustawy o bestiach", dotyczącej sprawców niebezpiecznych przestępstw. Stefan W. nie mógł zostać umieszczony w Gostyninie - dodał. - Tam można umieszczać osoby, które mają zaburzenia psychiczne, np. osoby mające problem z pedofilią, czy też uzależnione od narkotyków lub alkoholu; osoby, które jednocześnie przechodziły terapię i osoby, które stanowią zagrożenie dla porządku publicznego, zdrowia i życia innych ludzi. W przypadku Stefana W. nie spełniono kilku przesłanek - podkreślił Michał Wójcik.

Wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że dotyczy to również kwestii ewentualnego zagrożenia, jakie Stefan W. mógłby stanowić na wolności. - Ten człowiek był wielokrotnie badany w zakładzie karnym, nie wykazywał agresywnych zachowań. To wynika z rozmów ze współwięźniami i wychowawcami. Nie było w opiniach informacji, by miał on stanowić zagrożenie dla innych - powiedział polityk PiS. - Służba Więzienna nie jest sędzią; nie może decydować o tym, do kiedy ktoś przebywa w zakładzie karnym - dodał w rozmowie z Polskim Radiem.