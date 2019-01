Stefan W. usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznaje się

Nożownik, który zaatakował wczoraj prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza usłyszał zarzut zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zmieniła w ten sposób wcześniejszą kwalifikację przestępstwa, którą było "usiłowanie zabójstwa".

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała, że prokuratura skierowała również do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 27-letniego Stefana W. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. - W. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia, jednak w żadnym zakresie nie odnosiły się one do zdarzeń z niedzieli - powiedział pełnomocnik Stefana W. Damian Konieczny.

Sprawca zamachu na prezydenta Gdańska Stefan W. usłyszał zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Stefanowi W. grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. Prezydent Paweł Adamowicz został wczoraj zaatakowany podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. O jego zgonie poinformowało przed godziną 15. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.