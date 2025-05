Nie żyje szwedzki dyplomata, podejrzewany o szpiegostwo. W tle skandal obyczajowy

Śledztwo w sprawie szpiegostwa trwa

Säpo nie potwierdza informacji o śmierci, ale odsyła do prokuratora w sprawie podejrzeń o szpiegostwo. Prokurator Per Lindqvist w odpowiedzi na pytania mediów stwierdził jedynie, że „to, co się stało, jest godne ubolewania” i w sprawie o szpiegostwo prokuratorzy „nie będą się skupiać na osobie podejrzanego”.

Minister Spraw Zagranicznych Maria Malmer Stenergard stwierdziła, że w związku ze śmiercią dyplomaty jej „myśli są z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami”, dodała, że „z szacunku dla zmarłego nie będzie wdawała się w dalsze szczegóły”.

Krytyka aresztowania i podejrzenia Säpo

Adwokat Anton Strand ostro skrytykował sposób, w jaki odbyło się aresztowanie, mówiąc, że jego klient opisał je jako „przerażające doświadczenie”. Z kolei Säpo oświadczyło, że aresztowanie odbyło się spokojnie i zgodnie z procedurami.

Według informacji przekazanych SVT, Säpo podejrzewa, że ​​zmarły dyplomata miał związek z decyzją o rezygnacji doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Szwecji Tobiasa Thyberga. Thyberg zrezygnował ze stanowiska niecałą dobę po zaprzysiężeniu. Stało się to po ujawnieniu przez media zdjęć z dawnego profilu polityka w aplikacji randkowej dla społeczności LGBT. Fotografie określone zostały jako „wrażliwe”. Sam Thyberg przeprosił za zatajenie istotnych informacji podczas procesu rekrutacji.