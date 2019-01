Nepal: Wygnana z domu za miesiączkę nie żyje. Jej dzieci też

Nepalka i jej dwoje dzieci zmarli, prawdopodobnie w wyniku zaczadzenia, po nocy spędzonej w pozbawionej okien szopie, do której kobietę wygoniono z domu w związku z tym, że miesiączkowała - informuje AFP.

35-letnia Amba Bohara padła ofiarą chhaupadi - tradycji zakazanej w 2005 roku, ale wciąż praktykowanej w wielu częściach Nepalu, która nakazuje, by kobieta w czasie miesiączki mieszkała poza domem, ponieważ w tym czasie uważana jest za nieczystą. Kobiety zmuszone do spania w szopach lub pod gołym niebem często padają ofiarą dzikich zwierząt, zdarza się, że są gwałcone lub mordowane, albo giną od zaczadzenia próbując ogrzać pomieszczenia, w których muszą spać.

Policja informuje, że Bohara zasnęła w szopie we wtorek wieczorem, razem z dwójką swoich synów - w wieku 12 i 9 lat. Wszyscy troje zasnęli przy ogniu, który miał ogrzać pomieszczenie. Rankiem, gdy teściowa kobiety przyszła do szopy, matka i jej dzieci nie żyły. Do tragedii doszło w zachodniej części dystryktu Bajura.

Lokalny komendant policji, Uddhab Singh Bhat powiedział AFP, że choć nie ma jeszcze wyników sekcji, to wszystko wskazuje na to, że matka i jej dzieci zginęli w wyniku zaczadzenia.

Praktykowanie chhaupadi w Nepalu karane jest grzywną w wysokości 3 tysięcy rupii (30 dolarów) lub trzymiesięcznym więzieniem - informuje AFP.

Tradycja ta wiąże się z hinduistycznymi wierzeniami, zgodnie z którymi w czasie menstruacji i tuż po urodzeniu dziecka kobieta jest nieczysta - nie może dotykać jedzenia, które jedzą inne osoby, a także zwierząt hodowlanych oraz mężczyzn. Musi też spać z dala od innych domowników.

Nepalska Komisja Praw Człowieka apeluje, by policja robiła więcej w celu wyegzekwowania przepisów zakazujących praktykowania chhaupadi.