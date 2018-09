Likwidacja laboratorium produkującego olej konopny

Policja rozbiła laboratorium, w którym produkowano olej konopny zawierający THC. Szacują, że mogłoby wytworzyć 200 litrów takiego oleju wartości 800 tys. zł.

Wykorzystując niewątpliwy popyt na rynku, przedsiębiorczy "biznesmeni" założyli w województwie lubuskim nielegalną fabrykę nastawioną na wytwarzanie oleju konopnego. Wpadły trzy osoby, w tym chemik, który od fachowej strony czuwał nad przedsięwzięciem.

- Policjanci zabezpieczyli także 430 kg suszu konopi, 20 litrów substancji oleistej, oraz 300 litrów substancji niezbędnych do produkcji środków odurzających - wylicza Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Nielegalne laboratorium wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji - z zarządu w Gorzowie Wielkopolskim.

Najpierw do śledczych dotarł ogólnikowy sygnał o tym, że na terenie woj. lubuskiego jest produkowany olej konopny zawierający THC. W efekcie kilku tygodni pracy, analiz i sprawdzeń, policjanci zlokalizowali lewą wytwórnię. Mieściła się w wynajmowanym obiekcie, w gminie Krzeszyce.

- Z policyjnych ustaleń wynikało, że wyprodukowany tu olej konopny jest następnie rozprowadzany do odbiorców poprzez strony internetowe - mówi Iwona Jurkiewicz.

Kiedy funkcjonariusze weszli do hali znajdującej się na posesji, ujrzeli kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania oleju. Na miejscu znajdowało się również kilkadziesiąt worków wypełnionych suszem konopi, oraz różnego rodzaju substancje i chemikalia.

- W hali zatrzymano pierwsze dwie osoby, w tym młodego mężczyznę - "chemika" - który miał być odpowiedzialny za właściwą produkcję oleju konopnego. Z kolei obok, w domu funkcjonariusze znaleźli gotowy do sprzedaży produkt, oraz mnóstwo buteleczek i fiolek z dozownikami, które miały być wykorzystane do dalszej dystrybucji nielegalnego towaru. Tam też została zatrzymana trzecia osoba - opowiada Iwona Jurkiewicz.

CBŚP skonfiskowało łącznie 430 kg suszu konopi i 20 litrów substancji oleistej gotowej do sprzedaży. Przejęło również 240 litrów izopropylu i 60 litrów etanolu - substancji które są wykorzystywane przy produkcji środków odurzających. - Z zabezpieczonych preparatów można byłoby wytworzyć około 200 litrów oleju konopnego, wartego co najmniej 800 tysięcy złotych - zaznacza rzeczniczka CBŚP.

Śledczy zebrali także dowody na to, że w zlikwidowanym laboratorium trójka zatrzymanych mogła już wcześniej wyprodukować około 50 litrów oleju konopnego, po czym wprowadzić go do obrotu za pośrednictwem Internetu. Policjanci m.in. analizując korespondencję mailową, ustalają odbiorców nielegalnej substancji.

Jeszcze tego samego dnia CBŚP przeszukało dom jednorodzinny w gminie Santok. W wynajmowanym, przez jednego z zatrzymanych mężczyzn obiekcie, śledczy znaleźli ukrytą na strychu torbę foliową z marihuaną.

W Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych na trzy miesiące.

W likwidacji laboratorium, policjantów CBŚP wsparli funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Rzepina oraz policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas akcji zabezpieczono do badań ponad 100 próbek.

Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy, i twierdzą, że jest "rozwojowa".