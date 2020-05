Koronawirus: Problem niemieckiego przemysłu mięsnego. Coraz więcej zarażonych

W zakładzie koncernu Westfleisch w Coesfeld w Nadrenii Północnej Westfalii - największym w regionie zarażonych jest 129 pracowników, to niemal 10 proc. załogi. Natomiast w należącej do koncernu rzeźni w Szlezwiku Holsztynie zarażonych jest 50 pracowników. Lokalne władze zaalarmowane dużą liczba chorych postanowiły na wszelki wypadek przebadać wszystkich pracowników wszystkich rzeźni w regionie na obecność COVID-19 - informuje dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Rzecznik prasowy koncernu powiedział dziennikowi "FAZ", że władze federalne zdecydowały, iż przemysł spożywczy - podobnie jak domy opieki, szpitale - nie może przestać pracować w czasie lockdownu i zdając sobie sprawę z podwyższonego ryzyka Tönnies-Gruppe nie zaprzestał produkcji. Koncern zapewnia, że liczba chorych pracowników nie jest wysoka, a zatrudnieni oraz ich rodziny nawet w domach prywatnych stosują się do rządowych wytycznych w kwestii higieny. wszyscy mają w domach dozowniki z płynem do dezynfekcji a wszystkie ubrania i odzież piorą w temperaturze 60 stopni, tak by wirus nie przeniósł się do zakładów przetwórczych.