Trump nakazuje, by rzeźnie i przetwórnie mięsa działały bez zmian

Rzeźnie i przetwórnie mięsa w USA zmagają się z problemami związanymi z pojawiającymi się w nich ogniskami koronawirusa. Niektóre fabryki są przez to zamknięte, co rodzi w USA obawy o braki w dostawach mięsa do sklepów, tymczasem Amerykanie są narodem, który spożywa bardzo dużo mięsa. Donald Trump, prezydent USA, wydał we wtorek tzw. executive order, by rzeźnie i przetwórnie pozostały otwarte, a zamknięte z powodu koronawirusa mają zostać otwarte (a do pracy mają być dopuszczeni zdrowi pracownicy). Polecenie prezydenta zostało wydane na podstawie Defense Production Act, ustawy, która w krytycznych sytuacjach umożliwia prezydentowi na ingerencję w mechanizmy rynkowe.

Poniżej dalsza część artykułu