Pada popularna sieć restauracji. Dobił ją koronawirus

Zarząd Vapiano został zobowiązany do złożenia wniosku o postępowanie upadłościowe najpóźniej w ciągu trzech tygodni, podała spółka w piątek (20.03.2020) w Kolonii. Zarząd chce jeszcze zbadać, czy można by uniknąć postępowania upadłościowego w wyznaczonym terminie - na przykład dzięki rządowym programom pomocy, ogłoszonym w następstwie koronakryzysu. W ciągu ostatnich kilku dni trudna sytuacja spółki pogorszyła się i Vapiano obecnie nie ma prawie żadnych obrotów, podczas gdy wynagrodzenia, czynsze i koszty operacyjne nadal rosną - wyjaśniał zarząd. W Niemczech wszystkie 55 restauracji prowadzonych przez grupę zostało zamkniętych na czas nieokreślony.

