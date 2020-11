Największa gwiazda Ameryki

Stare amerykańskie powiedzenie mówi, że „Nie ma takiego biznesu jak show-biznes". Jednak Donald Trump, mając wielu przeciwników wśród gwiazd, którzy popierają Joe Bidena, też jest gwiazdorem. Popularność zawdzięcza również prowadzeniu programu "The Apprentice" w telewizji NBC kilkanaście lat temu, a jego sceną – poza Białym Domem, jest Twitter.

Jednak również jego administracja zrobiła wiele, by zrazić artystów. Z Białego Domu wyciekły dokumenty opublikowane przez „The Washington Post" wskazujące, że gdy planowano medialną kampanię o budżecie 250 milionów dolarów ostrzegającą przed pandemią, już na etapie analiz wykluczono artystów, którzy mogli znaleźć posłuch u wyborców popierających demokratów. Na cenzurowanym znalazła się Billie Eilish, największa młoda gwiazda, która zdominowała ostatnią galę Grammy i zaśpiewa w nowym Bondzie.

Gdy piosenka zajęła pierwsze miejsce w notowaniu „Billboardu", poinformowała na Instagramie, że bardzo dziękuje za poparcie, a sama zagłosuje na Bidena. Kampania prezydencka sprowokowała do poparcia Bidena także inną megagwiazdę Taylor Swift, która unikała politycznych deklaracji od 2018 r.

Teledyskiem „One Oportunity" wspierającym Bidena, również z jego udziałem, zaistniał w mediach najsłynniejszy biały raper Eminem, ilustrując go swoim klasykiem „Lose Yourself" z filmu „8. mila".

Zaś współpracownik prezydenta zaatakował wokalistkę na Twitterze, zarzucając jej krytyczny stosunek wobec hydraulicznego szczelinowania, które pomaga uzyskać gaz z łupków, co w Pensylwanii daje pracę dla 600 tysięcy osób. Rzecz w tym, że Gaga nigdy na ten temat się nie wypowiadała.

Trump zaatakował też inne gwiazdy wspierające Bidena. Przekręcał lekceważąco pseudonim Beyoncé, zaś o raperze Jay-Z mówił wyłącznie przez pryzmat słowa „fuck". Tak jakby na specjalnych prawach był latynoski raper Lil Pump, który okrasił zachętę do głosowania na Trumpa soczystą wiązanką. Podobnie uczynił raper 50 Cent, dodając, że nie obchodzi go, że „Trump nie lubi czarnoskórych". U rapera przeważyła niechęć do nowojorskiego establishmentu. Kandydat republikanów ma też poparcie Kid Rocka i Teda Nugenta.