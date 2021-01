Szef WHO gratuluje Bidenowi. „To będzie zdrowszy świat”

"Gratulacje dla prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris z okazji ich dzisiejszej inauguracji. To będzie zdrowszy, sprawiedliwszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony świat" - czytamy we wpisie, który opublikował na Twitterze szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

