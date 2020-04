Donald Trump wstrzymał finansowanie WHO

Według prezydenta USA, Światowa Organizacja Zdrowia nie wywiązała się ze swojego podstawowego obowiązku i musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Trump stwierdził, że WHO propagowała "dezinformację" Chin na temat wirusa, co prawdopodobnie doprowadziło do zwiększenia skali rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak zapowiedział Trump, finansowanie WHO zostaje wstrzymane do czasu przeprowadzenia przeglądu działań organizacji w związku z koronawirusem. Prezydent dodał, że gdy Stany Zjednoczone zamknęły granice dla osób przybywających z Chin, WHO sprzeciwiała się krokom podjętym przez USA.

- Inne państwa i regiony, które podążały za wytycznymi WHO i utrzymały otwarte granice dla Chin, przyspieszyły pandemię - ocenił Trump.

- Decyzja innych znaczących państw o utrzymaniu możliwości podróżowania była jedną z wielkich tragedii i straconą szansą wczesnych dni (walki z koronawirusem - red.) - dodał.