Trump nie wybiera się na inaugurację Bidena

Choć oświadczenie Donalda Trumpa dla nikogo nie jest zaskoczeniem, jest jednak kolejnym zerwaniem z amerykańską tradycją pokojowego przekazania władzy między administracjami odchodzącego i nowo wybranego prezydenta.

Nie jest też jasne, czy w ceremonii weźmie udział Mike Pence - wiceprezydent zasygnalizował chęć uczestnictwa, ale, jak pisze "New York Times", jeszcze nie otrzymał formalnego zaproszenia.

W związku ze stanem wyjątkowym, jaki po wydarzeniach na Kapitolu obowiązuje w Waszyngtonie do 21 stycznia, uroczystość inauguracji odbędzie się pod zwiększoną ochroną.

Trump, który w końcu potępił zajścia na Kapitolu, podczas których jego zwolennicy wtargnęli do gmachu Kongresu, w w wyniku starć z policją zginęło pięć osób, zapewnił dziś w mediach społecznościowych swoich wyborców, "jeszcze długo będą mieć głos" i nie będą lekceważeni.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!