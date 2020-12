USA: Republikanie pomagają w obaleniu weta Trumpa

W obaleniu weta przez Izbę Reprezentantów pomogły głosy 109 kongresmanów Partii Republikańskiej - zauważa Reuters.

Do obalenia weta prezydenta potrzebna jest w Izbie Reprezentantów większość 2/3 głosów w obu izbach Kongresu - by weto zostało obalone teraz decyzję Izby Reprezentantów musi podtrzymać Senat. Gdyby Senat również zagłosował za obaleniem weta, byłoby to pierwsze w czasie kończącej się kadencji Donalda Trumpa prezydenckie weto, które zostałoby skutecznie obalone.

Trump zawetował ustawę o wydatkach Pentagonu 23 grudnia.