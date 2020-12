Trump sygnalizuje, że powalczy o prezydenturę w 2024 roku

- To były niesamowite cztery lata - powiedział Trump przemawiając do gości na przyjęciu w Białym Domu wśród których było wielu członków Republikańskiego Komitetu Narodowego - kierownictwa Partii Republikańskiej.

- To był niezwykły rok. Wygraliśmy wybory, ale im się to nie podoba - mówił Trump. - Nazywam to sfałszowanymi (rigged) wyborami i zawsze będę tak mówił - dodał.

Tego samego dnia prokurator generalny USA William Barr oświadczył, że Departament Sprawiedliwości nie znalazł dowodów na masowe oszustwa wyborcze, które miałyby wpływ na wynik wyborów prezydenckich w USA.

Jak zauważa AP uczestnicy przyjęcia w Białym Domu w czasie przemówienia Trumpa - co widać na nagraniu - byli stłoczeni w jednym miejscu. Wiele osób nie zasłaniało twarzy i nosa maskami.