Donald Trump: Joe Biden wygrał, bo wybory były sfałszowane

"Wygrał, ponieważ wybory były sfałszowane" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Z przewidywań ośrodka badania opinii Edison Research wynika, że kandydat Demokratów Joe Biden zapewnił sobie 306 głosów, a ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump - 232.

Choć od wyborów minęły niemal dwa tygodnie, Trump do tej pory nie przyznawał się do porażki. Wielokrotnie podkreślał, że doszło do sfałszowania wyborów.