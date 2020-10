Amerykańska linia sukcesji. Kto, jeśli nie Trump?

Osobisty lekarz prezydenta, komandor Sean Conley poinformował opinię publiczną, że Donald Trump ma się bardzo dobrze i nie potrzebuje podawania dodatkowego tlenu.

Jak podał sztab Białego Domu prezydent został zabrany do szpitala z przyczyn prewencyjnych z „łagodnymi objawami” i będzie tam przebywał prawdopodobnie przez kilka następnych dni.

W takich okolicznościach pojawiają się spekulacje: co by się stało, gdyby prezydent utracił zdolność wykonywania swoich obowiązków?

Procedury przejęcia władzy reguluje obecna artykuł II Konstytucji USA, 25. Poprawka do Konstytucji oraz Ustawa o Sukcesji Prezydenckiej z 1947 r., która została znowelizowana w 2006 r. Przepisy te przewidują, że w przypadku niezdolności do wykonywania obowiązków przez urzędującego szefa rządu jego obowiązki przejmuje wiceprezydent po uprzednim powiadomieniu spikera Izby Reprezentantów i przewodniczącego pro-tempore Senatu. Wiceprezydent jest wyznaczony jako pierwszy w prezydenckiej linii sukcesji na podstawie klauzuli dziedziczenia z artykułu II Konstytucji. Jednak ten artykuł upoważnia także Kongres do ustanowienia własnej linii sukcesji poza wiceprezydentem, dlatego potrzebna była 25. Poprawka do amerykańskiej Konstytucji, która stanowi, że w przypadku, gdy prezydent nie jest w stanie wykonywać swoje obowiązki, powinien (jeżeli jest świadom podejmowanej decyzji) przekazać przewodniczącemu pro tempore Senatu i spikerowi Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie o niezdolności do wykonywania uprawnień i obowiązków. W przypadku, gdy prezydent nie może ze względu na stan zdrowia podpisać takiego oświadczenia osobiście, obowiązek poinformowania przewodniczących obu izb spada na wiceprezydenta.

Może się jednak zdarzyć, na przykład z powodów epidemiologicznych, że wiceprezydent także nie może przejąć obowiązków prezydenta. Wówczas wspomniana Ustawa o Sukcesji Prezydenckiej z 1947 roku wyznacza kolejność następstwa osób stojących w kolejce do najwyższego urzędu w państwie. Pierwszy na tej liście jest sekretarz stanu. Pozostali członkowie gabinetu w randze sekretarzy są wymienieni na liście sukcesji zgodnie z historyczną kolejnością utworzenia ich departamentów.

Linia sukcesji prezydenckiej przewiduje następującą kolejność: sekretarz stanu, sekretarz skarbu, sekretarz obrony, prokurator generalny, sekretarz spraw wewnętrznych, sekretarz rolnictwa, sekretarz handlu, sekretarz pracy, sekretarz zdrowia i spraw społecznych, sekretarz budownictwa i rozwoju miast, sekretarz komunikacji, sekretarz energii, sekretarz edukacji, sekretarz spraw kombatanckich i sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego. Bywa, że osoby, które pełnią te funkcje nie urodziły się w USA, nie ukończyły 35-go roku życia lub nie mieszkają na stałe w USA od 14 lat. Takie osoby są pominięte w linii sukcesji. Tak było na przykład w przypadku dwojga sekretarzy stanu: Henry'ego Kissingera i Madeleine Albright. W ciągu 234 lat niepodległej historii Ameryki aż 19 członków rządu federalnego w randze sekretarza (ministra) było urodzonych poza granicami USA.