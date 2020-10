Sondaż: Biden 10 punktów procentowych przed Trumpem

4 proc. zamierza zagłosować w wyborach na innego kandydata, a kolejnych 4 proc. wyborców jest niezdecydowanych co do tego, na kogo oddać głos.

Agencja przypomina też, że Biden do zwycięstwa w wyborach nie potrzebuje uzyskania bezwzględnej większości głosów w skali całego kraju lecz większości w Kolegium Elektorskim. W wyborach prezydenckich z 2016 roku Hillary Clinton zdobyła w skali kraju ok. 2 mln głosów więcej od Trumpa, ale nie przełożyło się to na większość głosów elektorów.

Trump od piątku jest hospitalizowany w Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

65 proc. uczestników sondażu Reuters/Ipsos, w tym ok. 50 proc. uczestników deklarujących się jako wyborcy Partii Republikańskiej wyraziło przekonanie, że "gdyby prezydent Trump potraktował koronawirusa poważniej, prawdopodobnie nie zakaziłby się".

Jednocześnie 55 proc. respondentów wyraża przekonanie, że Trump nie mówi prawdy o koronawirusie (przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych).

57 proc. respondentów jest niezadowolonych z reakcji Trumpa i jego administracji na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w USA. To o 3 punkty procentowe więcej niż w sondażu z ubiegłego tygodnia.

Sondaż przeprowadzono metodą badania internetowego, na grupie 1005 dorosłych Amerykanów, z których 596 zadeklarowało udział w wyborach prezydenckich.

Reuters przypomina, że w 2016 roku frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła w USA ok. 61 procent.