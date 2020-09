USA: Banery Trumpa pod prądem. "Były niszczone i kradzione"

Na ogrodzeniu zostało zamieszczone ostrzeżenie, że jest ono pod prądem. 54-latek poinformował o tym w trzech językach: angielskim, hiszpańskim oraz francuskim.

John Oliveira przyznał, że elektryczne ogrodzenie nie wygląda estetycznie, ale zaznaczył, ze musiał to zrobić. - Wierzę w prezydenta. Ludziom się to nie podoba. Kabel jest pod napięciem. Wierzę, że da to do myślenia - powiedział. - Znaku nie zabrano od dwóch tygodni, odkąd postawiłem elektryczne ogrodzenie - dodał. - Bronię swojej własności i prawa do wolności słowa - zaznaczył.