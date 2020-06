Donald Trump: Aresztuję każdego, kto zniszczy pomnik

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że każdy kto zostanie przyłapany na próbie zburzenia lub zniszczenia pomnika, odpowie za swoje zachowanie. Podkreślił, że grozić może za to nawet dziesięć lat więzienia. Dodał także, że zasady te będą stosowane „z mocą wsteczną”, aby ci, którzy wcześniej zniszczyli posągi, mogli zostać zatrzymani.

- Upoważniłem rząd federalny do aresztowania każdego, kto zniszczył lub zniszczy pomnik, posąg lub inną tego rodzaju własność USA. Grozi za to z kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu, zgodnie z ustawą o ochronie pamięci - zaznaczył prezydent USA.

25 maja, po zabójstwie czarnoskórego George'a Floyda, w Stanach Zjednoczonych wybuchła fala ogólnokrajowych protestów. Od tego czasu w kraju niszczone są zabytki związane z niewolnictwem i kolonizacją. W poniedziałkową noc protestujący próbowali zburzyć posąg byłego prezydenta USA Andrew Jacksona, który znajduje się w pobliżu Białego Domu.