Klub golfowy Trumpa będzie gościć kierownictwo Republikanów

Ośrodek Trump National Doral w Miami miał być gospodarzem przyszłorocznego szczytu G7, ale po tym jak plany te skrytykowali zarówno Republikanie, jak i Demokraci, Trump miesiąc temu wycofał się z decyzji o podjęciu przywódców największych światowych gospodarek w swoim klubie golfowym. Przed zmianą decyzji w tej sprawie amerykańscy politycy zwracali uwagę na to, że Trump-biznesmen czerpałby zyski z decyzji Trumpa-prezydenta.

Teraz - jak podaje CNN - okazuje się, że w tym samym ośrodku odbędzie się doroczne, zimowe spotkanie Komitetu Partii Republikańskiej. Rzecznik RNC poinformował, że umowę na organizację spotkania w klubie golfowym Trumpa podpisano w marcu.

Członkowie Komitetu w czwartek mieli otrzymać maile ponaglające ich do wynajęcia pokoi w Trump National Doral przed zaplanowanym na styczeń spotkaniem.

Komitet Partii Republikańskiej nie po raz pierwszy spotyka się w posiadłościach należących do Trumpa. Kiedy w 2018 roku CNN pytało RNC o tę kwestię, przedstawiciel Komitetu poinformował, że darczyńcy Partii Republikańskiej lubią odwiedzać ośrodki należące do Trumpa, a ponadto wskazał na kwestie bezpieczeństwa, wygody i cenę jako czynniki skłaniające RNC do wyboru miejsc spotkań. Członek RNC mówił wówczas, że wynajęcie ośrodków Trumpa jest często tańsze niż innych, alternatywnych ośrodków.

Od 2015 roku RNC wydało ponad 1,5 mln dolarów na spotkania organizowane w ośrodkach należących do Trumpa.

"Nadal organizujemy tam spotkania, ponieważ (ośrodki te) zapewniają fantastyczną obsługę i oferują przestrzenie, które odpowiadają naszym potrzebom" - napisał Michael Ahrens, rzecznik RNC, w oświadczeniu przesłanym CNN.

W październiku szef personelu Białego Domu poinformował, że Trump National Doral będzie gospodarzem szczytu G7. Trump 48 godzin później na Twitterze poinformował o zmianie decyzji w tej sprawie. Wcześniej zarówno politycy Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, wskazywali na konflikt interesów związany z goszczeniem światowych przywódców w ośrodku należącym do prezydenta USA.