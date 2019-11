Wybory w USA. Kandydaci Demokratów zwiększają przewagę nad Trumpem

Czołowi kandydaci Demokratów zwiększają przewagę nad Donaldem Trumpem w wyścigu prezydenckim. Były wiceprezydent Joe Biden ma 17 pkt proc. przewagi. Coraz lepsze notowania mają także pozostali kandydaci.

Przewaga Berniego Sandersa w lipcu wynosiła 6 pkt proc. We wrześniu było to już 12 pkt, a obecnie wynosi 17. Elizabeth Warren zwiększyła swoją przewagę z 7 do 15 pkt.