Republikanin: Turcja i Rosja grają w szachy, Trump - w warcaby AFP

Republikański kongresmen Will Hurd, jedyny czarnoskóry Republikanin w Izbie Reprezentantów, który w nadchodzących wyborach nie będzie ubiegał się o reelekcję ostrzegł na antenie CBS, że "30 tys. bojowników ISIS (tzw. Państwo Islamskie, Daesh - red.) powróci do Syrii", po tym jak Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu z terenów tureckiej ofensywy na pograniczu syryjsko-tureckim amerykańskich żołnierzy, co umożliwiło Ankarze rozpoczęcie ofensywy przeciwko Kurdom.