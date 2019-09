USA obrażają się na Wyspy Salomona? Powód: Chiny

Premier Wysp Salomona Manasseh Sogavare w lipcu zwrócił się do Pence'a z prośbą o spotkanie - twierdzi Reuters. Miało do niego dojść we wrześniu na marginesie corocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, lub po nim.

- Ale decyzja Wysp Salomona, aby wycofać uznanie Tajwanu na rzecz Chin będzie mieć konsekwencje. Szkodzą naszym historycznym, silnym relacjom robiąc to - twierdzi informator Reutersa, przedstawiciel administracji USA.

- Dają priorytet krótkoterminowemu zyskowi od Chin poświęcając trwający od dawna związek z USA - dodaje informator Reutersa.

Reuters przypomina, że USA nie uznają Tajwanu utrzymując związki dyplomatyczne z Chinami, ale wspierają Tajwan m.in. dostarczając broń tajwańskiej armii.

Od 2018 roku USA prowadzą z Chinami wojnę handlową. Pence krytykował w ostatnim czasie praktykę stosowaną przez Chiny, które mają uzależniać małe państwa od swoich pieniędzy poprzez pożyczki, a następnie ograniczają ich suwerenność. Chiny odrzucają te oskarżenia.

Rozmówca Reutersa podkreśla, że państwa, które decydują się na bliższe związki z Chinami "robią to licząc na stymulację swojego wzrostu gospodarczego i rozwój infrastruktury, ale często odkrywają, że w dłuższej perspektywie tracą".

Po decyzji władz Wysp Salomona relacje z Tajwanem utrzymuje jedynie 16 państw świata.

Premier Sogavere miał w lipcu pisać do Pence'a, że jego kraj potrzebuje pomocy od USA, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Tajwanu w celu rozbudowy infrastruktury.

We wtorek Pekin oświadczył, że Wyspy Salomona będą mogły liczyć na "bezprecedensowe szanse rozwoju" po zerwaniu stosunków z Tajwanem. Chiny zaoferowały Wyspom Salomona 8,5 mln dolarów w formie funduszy na rozwój.