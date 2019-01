Pence cytuje Martina Luthera Kinga broniąc budowy muru

Wiceprezydent USA Mike Pence jest krytykowany za cytowanie słów Martina Luthera Kinga Jr. w celu uzasadnienia działań prezydenta Donalda Trumpa, starającego się uzyskać środki na budowę muru na granicy USA z Meksykiem.

Pence na antenie CBS przytoczył fragment słynnego przemówienia Martina Luthera Kinga Jr. "Mam marzenie", w którym pastor walczący o równouprawnienie Afroamerykanów w USA mówił "teraz jest czas by uczynić prawdziwą obietnicę demokracji".

- Jednym z moich ulubionych cytatów z dr. Kinga jest "Teraz jest czas, by uczynić prawdziwą obietnicę demokracji" - mówił Pence.

Mówiąc o Martinie Lutherze Kingu jr. Pence stwierdził, że "zainspirował on Amerykanów do zmieniania (Ameryki) przez proces legislacyjny, aby stała się ona doskonalszą unią".

- I to jest dokładnie to, do czego prezydent Trump wzywa Kongres - by usiadł przy stole (negocjacyjnym) w duchu dobrej wiary - dodał Pence.

- Zabezpieczymy naszą granicę. Otworzymy ponownie rząd i posuniemy nasz naród naprzód, tak jak powiedział wczoraj prezydent, do jeszcze szerszej dyskusji na temat reformy prawa imigracyjnego w nadchodzących miesiącach - podkreślił wiceprezydent USA.

NBC cytując słowa Pence'a przypomina, że rok wcześniej Martin Luther King jr. wypowiadał się przeciwko murowi berlińskiemu podkreślając, że "po obu jego stronach są boże dzieci".

Budowa muru na granicy USA z Meksykiem była jedną z najważniejszych obietnic wyborczych prezydenta Donalda Trumpa. Trump domaga się obecnie od Kongresu ponad 5 mld dolarów na ten cel, których zdominowana przez Demokratów Izba Reprezentantów nie chce mu przekazać. W efekcie w USA od miesiąca trwa tzw. zamknięcie rządu - wskutek konfliktu z prezydentem Kongres nie przyjął przepisów przekazujących instytucjom federalnym środków na dalsze działanie i w efekcie ok. 800 tys. amerykańskich urzędników przebywa na przymusowych, bezpłatnych urlopach.