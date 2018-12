Były szef FBI apeluje: Głosujcie przeciw Trumpowi

Były szef FBI James Comey zwrócił się do amerykańskich wyborców z apelem, by ci zakończyli prezydenturę Donalda Trumpa zapewniając "druzgocące zwycięstwo" jego przeciwnikowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

- Każdy z nas powinien do ostatniego tchu walczyć, by kłamstwa skończyły się 20 stycznia 2021 roku - powiedział Comey występując na spotkaniu w Nowym Jorku.

Poniżej dalsza część artykułu

Comey prosił też Demokratów o to, aby odłożyli na bok różnice ideologiczne i nominowali jako kandydata na prezydenta osobę najlepiej nadającą się do tego, by pokonać Trumpa.

- Oni muszą wygrać - mówił o Demokratach Comey.

Mimo krytycznego stosunku do Trumpa Comey podkreślił, że wolałby, aby prezydent został usunięty z urzędu w wyniku przegranych wyborów, a nie procedury impeachmentu. Popularność Trumpa, która doprowadziła do jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich, Comey nazwał "chorobą", która "musi zostać wyegzorcyzmowana przy urnach".

Tymczasem impeachment, zdaniem Comeya, sprawi, iż część wyborców uzna, że wybrany przez nich prezydent został usunięty w drodze "zamachu stanu".

Donald Trump odwołał Comeya ze stanowiska w 2017 roku. Comey twierdził, że stało się tak, ponieważ nie nie chciał on zgodzić się na wstrzymanie śledztwa ws. kontaktów współpracownika Trumpa, Michaela Flynna, z Rosjanami.