Wyrok Sądu Najwyższego ws. zawalenia hali MTK

W czwartek Sąd Najwyższy utrzymał wyrok skazujący wobec pięciu osób odpowiedzialnych za przyczynienie się do katastrofy katowickiej hali Międzynarodowych Targów Katowickich, w której zginęło 65 osób, a 26 odniosło bardzo poważne rany.

Przypomnijmy, że pod naciskiem śniegu i lodu 28 stycznia 2006 r. zawalił się dach a następnie cały pawilonu Hali MTK, w którym odbywały się międzynarodowe targi gołębi pocztowych. Była to największa w Polsce katastrofa budowlana: zginęło w niej 65 osób, a spośród ponad 140 rannych 26 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A ponadto poszkodowani zostali ich bliscy.

Poniżej dalsza część artykułu

We września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wymierzył kary od 1,5 do 9 lat więzienia pięciu oskarżonym, a cztery osoby uniewinnił. 9 lat więzienia SA orzekł wobec projektanta hali Jacka J. za sprowadzenie katastrofy, w zamiarze ewentualnym tj. że powinien był się liczyć, że hala może się zawalić, zwłaszcza pod naciskiem śniegu. Sąd Najwyższy rozpatrywał w środę kasacje obrońców pięciorga skazanych oraz prokuratura w stosunku do uniewinnionego ówczesnego, członka zarządu MTK.

Wyrok karny może mieć znaczenie nie tylko dla oskarżonych i poszkodowanych w katastrofie, ale także losu pozwu zbiorowego w którym 90 bliskich ofiar MTK domaga się zadośćuczynienia. W kwietniu br. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił ich żądanie, ale sprawa czeka na apelację.