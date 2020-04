Koronawirus: tak policja egzekwuje respektowanie zakazów

Jeśli uważamy, że grzywna jest niezasadna (bo mieliśmy faktyczny powód, by wsiąść do samochodu i próbować dostać się np. na drugi koniec miasta), nie przyjmujmy mandatu. W takiej sytuacji policja napisze wniosek o ukaranie i skieruje sprawę do sądu. I to on zdecyduje o ewentualnej grzywnie i jej wysokości. Będzie to sąd właściwy dla miejsca złamania przepisów. Nie jest związany wcześniejszą decyzją policjanta, a ukarany może się stawić na rozprawę lub przesłać wyjaśnienia. Musimy się jednak liczyć z tym, że kara wymierzona przez sąd może być wyższa od mandatu proponowanego przez policjanta. Do tego sąd może nas obciążyć kosztami postępowania – minimalne to ok. 100 zł.