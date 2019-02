Będzie śledztwo w sprawie antyuchodźczego spotu PiS. Sąd uwzględnił zażalenie RPO

Prokuratura ma przeprowadzić śledztwo w sprawie spotu wyborczego Komitetu Wyborczego PiS z 2018 r. – postanowił Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa.

We wtorek sąd uwzględnił zażalenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenia Interwencji Prawne na decyzję prokuratury odmawiającą wszczęcia śledztwa w sprawie spotu PiS.

Chodzi o spot PiS i Patryka Jakiego z ostatniej kampanii samorządowej. Minutowy, stylizowany na program informacyjny spot, przedstawiał wizję Polski w 2020 roku po tym, jak samorządy, wbrew polityce rządu, miały zadecydować o przyjęciu uchodźców.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, by prokuratura zbadała spot i sprawdziła, czy nie narusza on zakazu publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, został odrzucony. Argumentowano to tym, że spot wyrażał jedynie poglądy autorów i wcale nie wzywał do aktów wrogości.

Sąd uznał decyzję prokuratury za przedwczesną: powinna była przede wszystkim uważniej przyjrzeć się spotowi, ocenić go, także z pomocą biegłych (językoznawców i specjalistów w dziedzinie nauk społecznych i politycznych), a także uwzględnić kontekst wyborczy, w jakim spot się ukazał.

Podzielono także pogląd, że prokuratura nie może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu, jeżeli żąda tego Rzecznik Praw Obywatelskich powołując się na artykuł 14 pkt 5 ustawy o RPO. (Rzecznik ma prawo „żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu").