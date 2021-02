Milczący protest prezesa Kaczyńskiego w sprawie ustawy o energetyce wiatrowej

Ustawa uchodzi za rewolucyjną z punktu widzenia polskiej energetyki. Poparł ją nie tylko klub PiS, ale niemal cała opozycja. Poprawek nie wniósł zdominowany przez nią Senat. Jest jednak ktoś, kto postanowił wyrazić swój dystans do przepisów. To prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przypomina, że prace toczyły się w duchu ponadpolitycznej zgody i w błyskawicznym tempie. Jednym z powodów było to, że w grudniu Polska zaaprobowała unijny cel klimatyczny, zakładający ambitną redukcję gazów cieplarnianych. W efekcie rząd postawił na odnawialne źródła energii, jednak przepisy unijne, ułatwiające uzyskiwanie pomocy publicznej przez spółki budujące wiatraki na morzu, obowiązują tylko do końca czerwca. Firmy czas na złożenie dokumentów mają do końca marca. To dlatego tak ważne było, by ustawa weszła jak najszybciej w życie.