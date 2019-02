Konwencja PiS: Wkrótce nowy program rządzących

Sobota 23 lutego to nieoficjalna data konwencji PiS, na której partia rządząca przedstawi program na 2019 rok.

Konwencja PiS rozpocznie w praktyce podwójną kampanię Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego i starcie o II kadencję w jesiennej kampanii do Sejmu. Kołem zamachowym tej drugiej kampaniii będzie nowy program partii, który zapowiadano już w trakcie grudniowej kowencji w Szeligach. Program ma dotyczyć podatków, kosztów pracy, być może też wsparcia dla emerytów. O emerytach mówił kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szczegóły propozycji nadal są opracowywane, chociaż kilka z nich PiS był gotowy ogłosić już w trakcie konwencji w Szeligach w połowie grudnia.

Poniżej dalsza część artykułu

Wtedy jednak ostatecznie z tego zrezygnowano, a Mateusz Morawiecki zapowiedział nowy program PiS w okolicach stycznia i lutego. Później prezentację programu opóźniły wydarzenia takie jak zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza czy sprawa taśm. Na decyzje o ostatecznym kształcie propozycji będzie wpływać m.in. sytuacja budżetowa. PiS w swoim przesłaniu niemal na pewno będzie akcentować też wiarygodność w spełnianiu obietnic wyborczych. Politycy obozu rządzącego uznają, że to mocna strona PiS na podwójną kampanię wyborczą.

Często w tym kontekście cytowany jest sondaż CBOS ze stycznia, który pokazuje, że 59 proc. ankietowanych uznaje, że PiS wywiązuje się ze swoich obietnic. – To dobry fundament do składania nowych – podkreśla nasz rozmówca z PiS. Program partii ma być kierowany do klasy średniej, co zapowiadali już politycy Zjednoczonej Prawicy w grudniu. Premier Morawiecki podkreślał też, że Polacy mają więcej zarabiać, tak jak zarabiają ludzie na Zachodzie.

– To jest prawdziwa eurpoizacja, nie jakieś eksperymenty z obyczajowością – zadeklarował w trakcie konwencji w Szeligach.

Zjednoczona Prawica – jak wynika z naszych informacji – kończy też ustalenia list do Parlamentu Europejskiego. Do PE będą startować m.in. minister edukacji Anna Zalewska i pełnomocnik ds. uchodźców, minister Beata Kempa (wcześniej szefowa KPRM). Te nazwiska wielokrotnie już padały w medialnych spekulacjach. Jeśli zdobędą mandat to konieczna stanie się niewielka rekonstrukcja rządu.

Nie będą za to potrzebne zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Bo jak się okazuje mimo wielu medialnych spekulacji na Podkarpaciu nie będzie startował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W Warszawie – o czym informuje serwis Polityka Insight, a potwierdzają nasze źródła w klubie PiS – jedynką ma być Jacek Saryusz-Wolski. A w okręgu obejmującym Mazowsze Adam Bielan. W Małopolsce listę będzie otwierać była premier Beata Szydło. PiS liczy na jej bardzo dobry wynik.

W Łodzi z numerem 1 wystartuje Witold Waszczykowski, były szef MSZ. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do miejsca startu Patryka Jakiego. Może to być okręg dolnośląsko-opolski lub małopolsko-świętokrzyski. Wcześniej mówiło się o Warszawie.

Na listach znajdą się też dotychczasowi europosłowie jak np. Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc i Ryszard Czarnecki. Ostateczne decyzje – w tym te dotyczące startu Beaty Mazurek i Ryszarda Terleckiego – będą podjęte za kilka dni. Jak wynika z naszych rozmów obecność na listach wicemarszałków Sejmu nie jest pewna.