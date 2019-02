Znamy ustalenia PiS co do list. Kempa i Zalewska startują

Zjednoczona Prawica kończy ustalenia list do Parlamentu Europejskiego - wynika z naszych informacji. Do PE będą startować m.in. minister edukacji Anna Zalewska i pełnomocnik ds. uchodźców Beata Kempa.

Te nazwiska wielokrotnie już padały w medialnych spekulacjach. Jeśli zdobędą mandat to konieczna stanie się niewielka rekonstrukcja rządu. Nie wszystkie nazwiska i jedynki są jeszcze ostatecznie sfinalizowane, ale jak wynika z naszych informacji PiS ostatecznie zrezygnowało z koncepcji, by kandydatem na Podkarpaciu był Marek Kuchciński.



W Warszawie - o czym informuje serwis Polityka Insight a potwierdzają nasze źródła w klubie PiS - jedynką ma być Jacek Saryusz-Wolski. W okręgu obejmującym Mazowsze jedynką ma być Adam Bielan. W Małopolsce listę będzie otwierać Beata Szydło. W Łodzi z pierwszego miejsca wystartuje Witold Waszczykowski. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do miejsca startu Patryka Jakiego. Może to być okręg dolnośląsko-opolski lub małopolsko-świętokrzyski. Wcześniej mówiło się o Warszawie. Na listach znajdą się też dotychczasowi europosłowie jak np. Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc i Ryszard Czarnecki.



Więcej o planach PiS na najbliższe tygodnie w czwartkowej "Rzeczpospolitej"