Terlecki: Powrót Tuska? Patrzymy z ironicznym uśmiechem

Towarzyszący Czerwińskiej w czasie konferencji w Sejmie wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki był pytany o to czy Mateusz Morawiecki zostanie wybrany na wiceprezesa partii.

Na pytanie o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki Terlecki odparł, że "ani się nie cieszy, ani nie martwi".

- To problem opozycji, a najbardziej Koalicji Obywatelskiej. Przysporzy im sporo kłopotów wynikających z faktu, że kto inny jest przewodniczącym PO, kto inny chce odgrywać rolę lidera. Tusk trafia w miejsce, które nie jest na to przygotowane. Patrzymy na to spokojnie, z ironicznym uśmiechem - mówił Terlecki.

A czy PiS przygotowuje się do zmian w ordynacji wyborczej?

- Na razie nie ma woli ani po naszej stronie, ani po stronie prezydenta, aby dokonywać znaczących zmian w ordynacji. W tej sytuacji jaka jest, z tą większością jaką mamy, nie będziemy się porywali na duże zmiany - odparł Terlecki.