Wybory prezesa PiS. Kaczyński: Mówią mi, że mam duże szanse

- No, łaska pańska na pstrym koniu jeździ - odparł Kaczyński, kończąc tę wypowiedź śmiechem.

- Kongres nie wybiera wiceprezesów tylko Radę Polityczną, która z kolei wybiera wiceprezesów. Kandydatów na zastępców zgłasza prezes, ale ja też nie jestem pewien, czy mnie wybiorą - oświadczył.

- Zaprzyjaźnione osoby, z którymi się znam od Porozumienia Centrum mówią mi: "masz duże szanse". A kiedyś ucinały, że w ogóle nie ma o czym mówić - zaznaczył.

Odnosząc się do poprzednich wyborów prezesa PiS Jarosław Kaczyński dodał, że "bardzo niewiele osób" chciało przeciwko niemu głosować. - Ale dziś jest inna sytuacja. Mam już znacznie więcej lat - ocenił.

W rozmowie z "Wprost" lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział także, że jeśli chodzi o następne wybory prezydenckie, to żadnej decyzji co do kandydata "nie ma i pewnie jeszcze długo nie będzie".