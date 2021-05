Kaczyński: Zjednoczona Prawica będzie przekształcona

"Jeżeli ktoś ma gen niewolnictwa w sobie, zawsze będzie niewolnikiem"

W kontekście "Nowego Ładu" prezes PiS był pytany, w ramach transformacji energetycznej Polska będzie "sojusznikiem europejskiego Zielonego Ładu czy jego niewolnikiem".

- Jeżeli chodzi o naszą pozycję w UE w ogóle, to bardzo dużo zależy od nas, od postawy naszych elit, elit politycznych, od tego, kto jest u władzy. Jeżeli ktoś ma ten gen niewolnictwa w sobie - a niestety w polskiej polityce tacy są - to zawsze będzie niewolnikiem, no może nie tyle "Zielonego Ładu", co w szczególności jednego państwa; po prostu najpierw była opcja w jedną stronę, teraz w drugą - odpowiedział.

- My zawsze taką postawę krytykowaliśmy, odrzucaliśmy ją radykalnie. My niczyim niewolnikiem nie będziemy, natomiast musimy przyjmować pewne realia i dzisiaj ta tendencja do tego, co można określić jako budowa nowego ładu jest tak przemożna, że odrzucanie jej oznaczałoby ustawienie się na marginesie i różnego rodzaju inne kłopoty - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że przedsięwzięcie będzie bardzo trudne i będzie zawierało "pewne elementy ryzyka". - Ale obecność w tym projekcie (...) pchnięcia Europy do przodu - ten plan jest po prostu czymś, w czym warto uczestniczyć, nawet za pewną cenę - ocenił.