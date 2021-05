Fogiel: Opozycja jest przerażona "Polskim Ładem"

W sobotę na konwencji programowej prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali program społeczno-gospodarczy obozu rządzącego o nazwie "Polski Ład". Program przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie jednolitej 9-proc. składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Szef rządu ruszył w objazd po Polsce, by promować program, w związku z tym część opozycji uważa, że "Polski Ład" ma charakter wyborczy, a jesienią lub wiosną należy się spodziewać przedterminowych wyborów.

- Na miejscu opozycji uważałbym z zaklęciami na temat przyspieszonych wyborów, bo patrząc na to, co się tam dzisiaj dzieje, to raczej jest to krzyk karpia wołającego o przyspieszenie Bożego Narodzenia - skomentował w radiowej Jedynce wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.