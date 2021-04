Senator PiS Jan Maria Jackowski: Losy koalicji zależą od Gowina

Jan Maria Jackowski wskazywał również na możliwość powstania rządu technicznego.

- Tak samo przedstawiają się wypowiedzi premiera Gowina, od którego zależą losy koalicji. Jarosław Gowin może porozumieć się z obecną opozycją i doprowadzić do powstania rządu technicznego, który będzie zarządzał Polską do czasu następnych wyborów. Będzie się to odbywało pod hasłem „oczyszczenia” Polski z wpływów PiS-u, czyli przejęcia TVP, kontroli nad spółkami Skarbu Państwa i nad prokuraturą generalną. Jeżeli liderzy PiS-u poważnie myślą o uratowaniu koalicji i dotrwaniu do wyborów w 2023 roku oraz zrealizowania tego, do czego się zobowiązaliśmy, to wymaga to od nich dialogu i konstruktywnego działania zamiast wymachiwania szabelką – ocenił senator.