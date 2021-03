Związki partnerskie, religia, marihuana. Kandydat PiS na RPO odpowiada

Bartłomiej Wróblewski jest nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na RPO. Poprzedni kandydat, Piotr Wawrzyk, został odrzucony przez Senat.

- Zdecydowałem się na kandydowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to ważna funkcja, duża odpowiedzialność. Jestem do tej funkcji przygotowany z wykształcenia i pracy zawodowej - tłumaczył poseł podczas oficjalnej prezentacji swojej kandydatury.

W rozmowie z RMF FM poseł PiS mówił o swoim stanowisku w kwestiach światopoglądowych.

Wróblewski powiedział, że nie jest za legalizacją marihuany. Podobne stanowisko ma w kwestii związków partnerskich.

Zdaniem posła religia powinna być nauczana w szkoła. Opowiada się również za wywieszaniem krzyży w urzędach publicznych.

Na pytanie, czy protestowałby przeciwko wywieszeniu tęczy w urzędzie, odpowiedział: Jeśli zostanie wywieszona tęcza, może mi się to nie podobać, jeśli będzie to jakaś ostra deklaracja światopoglądowa, natomiast nie wiem, czy są przepisy, które by tego zabraniały.

- Jest to jakiś element ostrego sporu kulturowego. Na pewno nie mam nic przeciwko temu i nie będę komentował sprawy osobistych preferencji takiej osoby - dodał.