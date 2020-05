Kaczyński o Trzaskowskim: Nie chcę być niegrzeczny

Czytaj także: Grodzki zaprasza Kaczyńskiego do Senatu

Zdaniem prezesa PiS obydwaj "się nie nadają", a wybór jednego z nich spowodowałby "paraliż państwa" i "bardzo poważne zakłócenia".

Kaczyński ocenił dotychczasowy dorobek Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy.

- Już teraz ma wpływ na Warszawę, ale nie będę opisywał skutków tych rządów, bo nie chcę być niegrzeczny - stwierdził.

Lider partii rządzącej niepochlebnie wyraża się też o opozycji, która jego zdaniem nie bierze pod uwagę interesu Polski jako całości i dlatego atakuje rząd. Walczy zaś o poparcie tych wyborców, którzy charakteryzują się "bardzo krótka pamięcią".

- Tylko ktoś o bardzo krótkiej pamięci może w tej chwili przyjmować na poważnie te ataki. Albo ktoś, kto jest bardzo mocno emocjonalnie zaangażowany przeciwko tej obecnej władzy - stwierdził Kaczyński.

Polityk ocenia, że w Polsce nie ma powodów do protestów społecznych, do których nawołuje opozycja, bo Zjednoczona Prawica walczy skutecznie i z pandemią koronawirusa, i z kryzysem gospodarczym, co maja potwierdzać "wszystkie oceny międzynarodowe".