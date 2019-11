Wiceprezes PiS o partii Gowina: My przetrwamy, oni nie

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt zniesienia od 2020 roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotności ZUS). Pierwsze czytanie projektu odbędzie się we wtorek.

"Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (szacowany na kwotę 7,1 mld zł)" - napisano w uzasadnieniu projektu.

- Czy to ma jakieś znaczenie? Mieliśmy trudną koalicję kilka lat temu, teraz mamy o wiele łatwiejszą, ale też są różnego typu kłopoty. Koalicjanci żądają, czy oczekują różnych profitów, żeby wzmocnić swoja pozycję. To jest naturalne - powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Lipiński powiedział, że formacja Jarosława Gowina "wygrała wybory tylko dzięki Prawu i Sprawiedliwości". - Jeżeli oni się odwracają od nas w takiej sprawie, to my możemy się odwrócić od nich w innych sprawach. To są realia polityczne - stwierdził. - Nie wierzę w jakiś bunt naszych koalicjantów. To byłoby całkowicie destrukcyjne, przede wszystkim dla nich. My przetrwamy, oni nie przetrwają - dodał. Zaznaczył, że koalicjant, na którego PiS się "obrazi", jest skazany "na niebyt polityczny".

- Oczywiście dochodzi do pewnych zderzeń, pewnych nacisków, formułowania różnego typu oczekiwań - przyznał.

Wcześniej wiceprezes PiS odradzał chybotanie łodzią, "jaką jest Zjednoczona Prawica". - Ci, którzy ją rozchyboczą, pierwsi z niej wypadają - mówił. Pytany o te słowa powiedział we wtorek, że "oczywiście" łodzią chyboczą koalicjanci.

- Są dwa rodzaje chybotania: pierwsze mieści się w logice funkcjonowania politycznego, gdzie się oczekuje uzyskania jakiś profitów - no i to jest takie delikatne chybotanie. Coś się puszcza w obieg, jakąś informację, jakiś przeciek i tak dalej. Jest takie chybotanie, które może istotnie zagrozić stabilności łodzi - to może spowodować, że ktoś może z niej wypaść - tłumaczył. Dodał, że jego zdaniem w Zjednoczonej Prawicy mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem chybotania.