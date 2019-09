Kandydatka na posła Dominika Figurska-Chorosińska nie wiedziała ilu posłów liczy Sejm, bo "zjadł ją stres"

- A co się tyczy pierwszego premiera w wolnej Polsce to był nim rzeczywiście Tadeusz Mazowiecki, ale dla mnie pierwszy niekomunistyczny rząd stworzył Jan Olszewski. Już wkrótce podzielę się z państwem swoim programem dotyczącym polityki prorodzinnej i edukacji szkolnej bo to są sprawy, które najbardziej leżą mi na sercu. Liczę na takie same zainteresowanie jak moim potknięciem w Radiu Zet - mówi na nagraniu kandydatka na posła.

