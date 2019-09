Ulotki posła PiS w katedrze. Trela: "Cwany Waldek" cwaniakuje

„Cwany Waldek” poseł @waldemar_buda z @pisorgpl znów cwaniakuje. Waldek, jak już idziesz do Kościoła to się pomódl, a nie zabierasz ulotki i kampanię robisz. Żałosne i ohydne zarazem. @__Lewica @wiosnabiedronia @partiarazem https://t.co/Et1Yefo1Zk

Do sprawy odniósł się wiceprezydent Łodzi, kandydat Lewicy do Sejmu Tomasz Trela (SLD). "'Cwany Waldek' poseł Waldemar Buda z PiS znów cwaniakuje. Waldek, jak już idziesz do Kościoła to się pomódl, a nie zabierasz ulotki i kampanię robisz. Żałosne i ohydne zarazem" - napisał na Twitterze. W sprawie ulotek w kościele Trela wysłał list otwarty do metropolity łódzkiego abp. Grzegorza Rysia. Stwierdził w nim, że dotąd nie spotkał się "z tak cynicznym wykorzystywaniem Kościoła". Polityk SLD wyraził nadzieję, że arcybiskup podejmie "stosowne kroki", aby "w żadnym łódzkim kościele podobny incydent nigdy nie miał miejsca".